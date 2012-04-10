Одночасне балотування до Ради за списками і в округах заборонили

Одна й та сама особа не може одночасно балотуватися у загальнодержавному багатомандатному і одномандатному виборчих округах на виборах до Верховної Ради, йдеться в оприлюдненому у вівторок рішенні Конституційного суду України.

Рішення було ухвалено у справі за поданням 51 депутата парламенту щодо відповідності Конституції ряду частин статтей закону "Про вибори народних депутатів України".

Згідно з ч. 5 ст. 53 закону: "Одна і та ж особа може бути включена до виборчого списку кандидатів у депутати від партії та висунута лише в одному з одномандатних виборчих округів в порядку висування партією або в порядку самовисування". Положення абзацу другого ч. 10 ст. 98 та третьої частини ст. 99 стосуються встановлення результатів виборів, якщо особа обрана депутатом як за виборчим списком у загальнодержавному окрузі, так і депутатом у одномандатному окрузі.

Неконституційність зазначених положень закону автори клопотання обґрунтовували тим, що положення, яким дозволено включати до виборчого списку кандидатів у нардепи одну і ту ж особу у загальнодержавному багатомандатному і одномандатному виборчих округах, не відповідає принципу верховенства права та не забезпечує реалізації засад справедливості й рівності у виборчому процесі.

На їхню думку, порядок висування кандидатів та їх реєстрація пов’язані з процедурою встановлення результатів виборів у загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах, яка здійснюється у визначеному статтями 98, 99 закону „Про вибори народних депутатів України“ порядку.

У цих статтях закріплено, що в разі, якщо під час встановлення результатів виборів Центральна виборча комісія виявить, що особа обрана депутатом Ради як за виборчим списком, так і в одномандатному окрузі, така особа вважається обраною депутатом в одномандатному виборчому окрузі.

У такому випадку ЦВК приймає рішення про визнання її такою, що не набула депутатського мандата у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та визнає обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата у нардепи у виборчому списку кандидатів від партії.

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що таке врегулювання встановлення результатів виборів не узгоджується з конституційним принципом рівного виборчого права.