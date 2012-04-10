Міліціонера, який погрожував вбити за брата, віддали під суд

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу співробітника Феодосійського райвідділу міліції, який разом з батьком погрожував вбивством двом потерпілих у справі свого родича, а до одного з них застосовував насильство, щоб вони відмовилися від свідчень, повідомила прес-служба наглядового відомства.

"Співробітник управління по боротьбі з організованою злочинністю обвинувачується в організації злочинної групи, якою на території автономії з листопада 2008 до січня 2010 року вчинено низку злочинів, пов'язаних із вимаганням чужого майна і трудовою експлуатацією громадян. Брат підсудного - працівник Феодосійського райвідділу міліції, намагався примусити потерпілих не свідчити проти нього в суді", - йдеться в прес-релізі.

За результатами розслідування правоохоронцю пред'явлено обвинувачення у "зловживанні службовим становищем" і "примушуванні потерпілого до відмови від давання показань".

Справу направили до Апеляційного суду Криму для визначення підсудності.

Батько зловмисників оголошений у розшук.