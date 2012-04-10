Кожен другий молодий українець не розділяє політпоглядів батьків

Кожен другий молодий українець не розділяє політичних поглядів своїх батьків, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, політичні погляди 47,2% опитаних молодих людей не співпадають із поглядами їхніх батьків. Політичні переваги третини опитаних (36,5%) співпадають із батьківськими.

16,3% респондентів відповіли, що політикою не цікавляться.

Всеукраїнське дослідження «Молодь України» було проведено з 1 по 19 березня. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1500 респондентів у містах із населенням понад 100 тисяч осіб, які розташовуються в 24 областях України і АР Крим і репрезентують населення країни віком від 16 до 21 року. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,5%.