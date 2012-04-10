Кожен другий молодий українець не розділяє політпоглядів батьків
Опитував Інститут Горшеніна
Кожен другий молодий українець не розділяє політичних поглядів своїх батьків, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна.
Зокрема, політичні погляди 47,2% опитаних молодих людей не співпадають із поглядами їхніх батьків. Політичні переваги третини опитаних (36,5%) співпадають із батьківськими.
16,3% респондентів відповіли, що політикою не цікавляться.
Всеукраїнське дослідження «Молодь України» було проведено з 1 по 19 березня. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1500 респондентів у містах із населенням понад 100 тисяч осіб, які розташовуються в 24 областях України і АР Крим і репрезентують населення країни віком від 16 до 21 року. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,5%.