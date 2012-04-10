Син мера допомагав татові отримувати хабарі в мільйони гривень

Співробітники правоохоронних органів затримали сина голови ради алуштинського села Ізобільне, депутата цього органу місцевого самоврядування Іллю Ребікова за підозрою в здирстві і отриманні разом з батьком Віктором хабарів в крупному розмірі.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти Ребікова-молодшої, повідомила прес-служба наглядового відомства.

«Депутат затриманий. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», – говориться в прес-релізі.

Мер Ізобільного Віктор Ребіков був арештований наприкінці 2011 року за підозрою в отриманні мільйона гривень хабара за виділення трьох ділянок землі площею півгектара.