Син мера допомагав татові отримувати хабарі в мільйони гривень
13:19, 10 квітня 2012Крым
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Ребікова-молодшого пов'язали
Співробітники правоохоронних органів затримали сина голови ради алуштинського села Ізобільне, депутата цього органу місцевого самоврядування Іллю Ребікова за підозрою в здирстві і отриманні разом з батьком Віктором хабарів в крупному розмірі.
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти Ребікова-молодшої, повідомила прес-служба наглядового відомства.
«Депутат затриманий. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», – говориться в прес-релізі.
Мер Ізобільного Віктор Ребіков був арештований наприкінці 2011 року за підозрою в отриманні мільйона гривень хабара за виділення трьох ділянок землі площею півгектара.
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