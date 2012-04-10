Кораблі Blackseafor відвідають Севастополь

Оперативне з’єднання Blackseafor перебуватиме з візитом у порту Севастополя з 13 до 17 квітня, повідомляє прес-центр командування українських Військово-морських сил.

Згідно плану активації, на борту флагманського корабля Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor відбудеться прес-конференція командира з’єднання та командирів кораблів.

Нагадаємо, морський тральщик ВМС України «Черкаси» з 6 по 24 квітня бере участь у активації Blackseafor. Екіпаж спільно з колегами з флотів чорноморських країн проведе низку навчань, зокрема, з ведення надводної обстановки, спостереження за цивільними суднами й літаками, передачі вантажів на ходу, тактичного маневрування тощо.

«Черкаси» вже вчетверте бере участь у подібних заходах, всього під час походів у складі з’єднання Blackseafor кораблем пройдено близько 6 тисяч морських миль.