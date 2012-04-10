В середу в Україні до 14° тепла. У Криму обіцяють дощ

11 квітня на території України утримається мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму, а вдень і в східних областях очікується місцями невеликий дощ, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, у східних областях та в Криму 2-6° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни місцями 15-17° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Температура вночі по області від 4° морозу до 1° тепла, вдень 9-14° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.