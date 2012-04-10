Захисникам Севастополя "накинули" 150 гривень

Учасникам оборони Севастополя в період Другої світової війни з травня збільшили довічну щомісячну стипендію на 150 гривень - до 400, повідомила прес-служба міської адміністрації. У місті-герої проживають 145 чоловік, яким покладена виплата стипендії, 95 з них - жінки. 100 осіб з цього списку нагороджені медаллю «За оборону Севастополя». Список одержувачів стипендій узгоджений з громадськими ветеранськими організаціями міста та затверджено розпорядженням адміністрації.

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