Двоє кримських хлопців викрали 4 машини: розбили, одну спалили

Співробітники міліції порушили кримінальну справу за фактом угону чотирьох автомобілів у Феодосії. На машинах роз'їжджали двоє хлопчиків, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

"Першою викраденою машиною стала "копійка". Підлітки не впоралися з її керуванням, автомобіль вилетів на узбіччя і застряг. Інший машині повезло ще менше. З'їжджаючи з горба, вона кілька разів перекинулася і влетіла в дерево. Викрадачі, забравши з багажника інструменти, попрямували додому пішки. Наступного дня хлопці вирішили повторити своє екстремальне водіння, а після, щоб не залишати слідів злочину, автомобіль підпалили", - говориться в прес-релізі.

Справу порушили за 3 статтями "незаконне заволодіння транспортним засобом", "умисне пошкодження майна шляхом підпалу" і "крадіжка, здійснена повторно".

Підліткам загрожує від 5 до 10 років в'язниці.