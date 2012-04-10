Повітроплавці відкривають сезон в Коктебелі

Депутати ради селища Коктебель погодили проект землеустрою з організації та встановлення меж регіонально-ландшафтного парку «Повітроплавний комплекс Узун-Сурт, гора Клементьєва», повідомляє «Кафа».

Згідно з проектом, територія парку становить 840 гектарів, з яких 267 знаходяться на території селищної ради.

На честь завершення «паперових» процедур та відкриття нового сезону 14 квітня на горі Клементьєва відбудеться свято парапланеризму і повітроплавання, в якому планують взяти участь спортсмени з України та країн СНД.

Гора Клементьєва вважається «колискою радянської авіації». Там починали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Ілюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов. В наші дні на горі продовжують проходити навчально-тренувальні збори, змагання і просто польоти на безмоторних літальних апаратах.