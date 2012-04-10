Алушта поповниться новими туроб'єктами

Цього року в Алушті планують реалізувати ряд нових туристичних проектів, у планах міської влади відкриття кінотеатру, дельфінарію та парку мініатюр, повідомляє курортно-інформаційний центр.

Зокрема, запланована реконструкція кінотеатру «Шторм».

«До сьогоднішнього моменту в Алушті не було діючого кінотеатру. Незважаючи на те, що курортне місто досить-таки велике, влада планує в цьому році запустити кінотеатр», - заявив заступник голови Ради міністрів Криму Георгій Псарьов.

Парк мініатюр планують презентувати до курортного сезону, дельфінарій - протягом року.

