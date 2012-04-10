Алушта поповниться новими туроб'єктами
15:17, 10 квітня 2012Крым
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Дельфінарій, кінотеатр і парк
Цього року в Алушті планують реалізувати ряд нових туристичних проектів, у планах міської влади відкриття кінотеатру, дельфінарію та парку мініатюр, повідомляє курортно-інформаційний центр.
Зокрема, запланована реконструкція кінотеатру «Шторм».
«До сьогоднішнього моменту в Алушті не було діючого кінотеатру. Незважаючи на те, що курортне місто досить-таки велике, влада планує в цьому році запустити кінотеатр», - заявив заступник голови Ради міністрів Криму Георгій Псарьов.
Парк мініатюр планують презентувати до курортного сезону, дельфінарій - протягом року.
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