Могильов задекларував 0,3 млн гривень

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов задекларував 285 485 гривень доходу в 2011 році, всі ці гроші - заробітна плата. Така інформація міститься в декларації прем`єра регіону.

У власності Могильова знаходяться автомобіль Lexus ES-350 2007 року випуску з об`ємом двигуна 3499 куб. см, земельна ділянка площею 1060 квадратних метрів і гараж площею 30 кв.м.

На рахунках керівника уряду Криму в банках та інших фінансово-кредитних установах лежать 585 тис. грн.

Дохід дружини Могильова склав минулого року 298 тис. грн від заняття підприємницькою діяльністю.

У власності дружини глави кримського уряду: дві ділянки площею 2800 і 2200 квадратних метрів, квартира в 128 кв. м, будинок у 100 кв. м, гараж 31,6 кв.м та інша нерухомість площею 270 кв.м. На її рахунках - 226 тис. грн.

Могильов керує Радміном Криму з листопада 2011 року, до цього він очолював Міністерство внутрішніх справ України.