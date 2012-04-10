Фірташ отримає в оренду два гектари землі в Криму

Завод "Кримський титан" (Армянськ) отримав дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок площею майже два гектари. "Добро" дала Рада міністрів Криму на засіданні у вівторок.

Одна ділянка (0,92 га) призначена для обслуговування комплексу будівель і споруд підсобного господарства "Дім рибалки". Друга (1 га) - для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної інфраструктури.

Group DF Дмитра Фірташа володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% -1 акція "Кримського титану" - підприємства, що випускає діоксид титану, мінеральні добрива, червоний залізо-окісної пігмент, сірчану кислоту, сірчанокислий алюміній, залізний купорос, рідке скло.