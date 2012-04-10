Навколо Криму трясло увесь тиждень

Сейсмічна обстановка в Криму спокійна, аномалії в деформаційних полях, що вказують на підготовку сильного землетрусу не виявлено, повідомила прес-служба Республіканського комітету з будівництва та архітектури.

Кримська мережа станцій зареєструвала з 30 березня по 6 квітня один місцевий слабкий землетрус з магнітудою М = 1,8 (2 бали в епіцентрі).

У той же час на заході і сході Туреччини відбулися землетруси з магнітудою 3,7 і 3,9 (інтентсівность в епіцентрі 4 і 5 балів відповідно).

Ще один землетрус зафіксований в Румунії - магнітуда 3,2 (інтенсивність в епіцентрі 4 бали) і в Болгарії - магнітудою 3,7 (інтенсивність в епіцентрі 4 бали).

Крім того, на території Україні (в районі Кривого Рогу) зареєстрований вибух з магнітудою 2,9 (інтенсивність в епіцентрі 3 бали).