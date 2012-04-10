У Криму створять бізнес-інкубатор

У Криму планують створити республіканський бізнес-інкубатор і інтернет-портал для підприємців, говориться в плані заходів щодо підготовки і проведення в регіоні року підтримки малого підприємництва, затвердженому на засіданні Ради міністрів автономії у вівторок.

Проект розроблено на основі національного плану дій на 2012 рік - в рамках реалізації програми економічних реформ президента України Віктора Януковича.

Зокрема, у вересні передбачається провести Фестиваль малого бізнесу Криму, приурочений до Дня підприємця.

Крім того, збираються налагодити роботу інтернету-порталу, "гарячої лінії" і виїзних пунктів для надання підприємцям консультаційної допомоги.

Також, згідно з планом, бізнесменів залучатимуть до участі у виставках національного, республіканського і регіонального значення, повідомила прес-служба Радміну.