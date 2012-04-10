На взуття для ветеранів витратять півмільйона гривень

482 тисячі гривень з республіканського бюджету витратять цього року в Криму на забезпечення учасників війни ортопедичним взуттям. Рада міністрів Криму у вівторок затвердила порядок використання грошей.

"Ортопедичним взуттям забезпечуються учасники війни, які не мають інвалідності і потребують взуття відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії", - повідомила прес-служба Радміну.

Для отримання взуття ветеранам необхідно подати в управління праці і соцзахисту населення заяву, медичний висновок, копії паспорта, ідентифікаційного коду і посвідчення, підтверджуючого статус учасника війни.