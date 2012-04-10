Євпаторію атакували дельфіни

Близько 30-ти дельфінів можна було спостерігати у вівторок в районі курзалу в Євпаторії, повідомляє міський портал «Каламіт».

«Дельфіни мирно плавали як у самого причалу, звідки влітку йдуть на морські прогулянки кораблі, так і в глибині затоки. На думку місцевих рибалок, "морські гості" завітали в Каламітську затоку, переслідуючи рибу, якої вони харчуються на глибоководді», - зазначає видання.

Таких «масових відвідувань» євпаторійського узбережжя дельфіни не робили давно.

Влітку у відкритому морі вони досить часто супроводжують кораблі, які йдуть на морські екскурсії до Севастополя.

«А от щоб у самого берега плавати - таке було тільки на початку 80-х, коли ціле літо на центральний пляж Євпаторії припливали дельфіни й з задоволенням фотографувалися з відпочиваючими», - пише євпаторійський портал.