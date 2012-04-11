Кримчанка з дітьми отруїлася газом

Жінка з двома дітьми 16 та 9 років отруїлися газом через відсутність димоходу в квартирі в Євпаторії, постраждалі шпиталізовані, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався ввечері 10 квітня. "У швидку допомогу звернулася жінка з дітьми, їм раптом стало погано через неправильну експлуатацію газової колонки. У жінки - отруєння продуктами горіння, у дітей - токсична дія газу", - йдеться в прес-релізі.

Мати знаходиться у терапевтичному відділенні лікарні. Син лежить у терапевтичному відділенні дитячої лікарні. Донька - в реанімації, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

На місці події працює аварійна бригада міськгазу.