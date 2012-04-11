Туриста зняли зі скелі в Криму

Співробітники МНС зняли зі скелі поблизу Гурзуфу в Криму мешканця Житомирської області, який провів там два дні, повідомила прес-служба кримського управління.

9 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення з проханням допомогти туристу, який знаходився на скелі і голосно кличе на допомогу. В цей же день до місця визова виїхали 4 співробітника гірничо-пошукової рятувальної групи, але чоловіка вони не знайшли.

Наступного дня рятувальники знову вийшли на пошуки - вже спільно з лісничим, який указав приблизне місце, звідки раніше чулися крики про допомогу. «Рятувальники знайшли туриста в ущелині, на одному з уступів. Простір для руху у нього був обмежений. З неділі і до вівторка чоловік перебував на одному цьому місці», - йдеться в прес-релізі.

Турист розповів, що вийшов в одноденний похід, зайшов в важкодоступне місце і назад вибратися вже не зміг. У нього не було мобільного телефону, ліхтарика, спеціального одягу і навіть сірників.

Фото МНС