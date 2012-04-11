"Масандрі" повернули 7 гектарів

Господарський суд Криму визнав недійсним договір між державним підприємством "Морське" - структурним підрозділом національного виробничо-аграрного об`єднання "Масандри" - і приватною фірмою, згідно з яким приватники отримали під розміщення автокемпінгу 7 гектарів землі поблизу Судака, повідомила прес-служба прокуратури республіки.

"Суд задовольнив позов прокуратури Судака, погодившись з доводами наглядового відомства щодо неправомірності угоди, здійсненої виноробним підприємством без погодження з державним концерном. Незаконне використання земельної ділянки припинено", - йдеться в прес-релізі.

"Масандра" має близько 4 тисяч гектарів виноградників. 80% продукції національного виробничо-аграрного об`єднання складають марочні вина, 20% - ординарні.