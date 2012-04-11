Народився - і пливи!

Пологовий будинок №1 Сімферополя встановить спеціальний міні-басейн для жінок, які віддають перевагу альтернативним способам появи дітей на світ, повідомив прес-центр міської ради.

«Найближчим часом ми плануємо встановити джакузі для того, щоб комфортно було приймати пологи у воді», - сказав головний лікар медустанови Петро Баскаков.

Міні-басейн з'явиться в пологовому залі родинного типа.

У Сімферополі більше половини майбутніх мам виявляють бажання народити у воді. «Такі альтернативні пологи не шкодять здоров'ю ні мами, ні малюка, більш того, дозволяють полегшити біль, а також сприятливо впливають на дитину, оскільки вона потрапляє в своє природне водне середовище», - сказав Баскаков.

У пологовому будинку 6 залів, з них 4 обладнані ваннами для прийняття пологів у воді.