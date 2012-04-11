Школьник-лжеміліціонер відбирав мобільники у жінок

Співробітники міліції затримали учня 11 класу, який, представляючись міліціонером, вводив в оману довірливих жінок в Ленінському районі Криму, - забирав у них мобільні телефони нібито для перевірки, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Так, у самотньої 49-річної жінки лжеміліціонер взяв "для перевірки" "мобільник" і золоте кільце, залишивши пані записку з липовими номером телефону і прізвищем. Через деякий час він знову навідався до жінки: поки вона спала, викрав телевізор.

Ще один телефон молодик "вилучив" у 60-річної пані, повідомивши їй номер кабінету у відділенні міліції, куди потрібно прийти для бесіди.

Хлопець раніше двічі судимий за грабеж. У вересні минулого року він попав під амністію. Парубок прогулював школу і часто вживав спиртне.

Проти лжеміліціонера порушили кримінальну справу за статтями "шахрайство" і "крадіжка чужого майна з проникненням до житла". Школяру загрожує до шести років в'язниці.