В Азовському морі скрутили браконьєрів
15:41, 11 квітня 2012Крым
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На борту знайшли кілометр сіток
Співробітники прикордонної служби затримали в районі Генічеська в Азовському морі човен, на борту якого знаходилися сітки загальною довжиною 1,3 кілометри і незаконно виловлена риба - бичок, повідомила в середу прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної служби.
Трьох браконьєрів - громадян України - на малому плавзасобі типа «Херсонка» зловили 11 квітня.
У них не було документів на вилов риби.
Прикордонники склали на порушників адмінпротоколи і передадуть матеріали справи до суду.
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