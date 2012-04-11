В Азовському морі скрутили браконьєрів

Співробітники прикордонної служби затримали в районі Генічеська в Азовському морі човен, на борту якого знаходилися сітки загальною довжиною 1,3 кілометри і незаконно виловлена риба - бичок, повідомила в середу прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної служби.

Трьох браконьєрів - громадян України - на малому плавзасобі типа «Херсонка» зловили 11 квітня.

У них не було документів на вилов риби.

Прикордонники склали на порушників адмінпротоколи і передадуть матеріали справи до суду.