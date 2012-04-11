"Кримтеплопостачання" вимагає заплатити за гарячі батареї

Заборгованість споживачів за поставлене компанією "Кримтеплопостачання" тепло становить 34,5 млн гривень, з яких більша частина - 26,7 млн гривень - борг населення, такі дані на початок квітня, повідомила в середу прес-служба підприємства.

"Серед абонентів багато тих, хто просто не хоче платити. В цьому випадку ми стягаємо заборгованість через суд. Тим же, хто опинився в складному фінансовому положенні і не може погасити заборгованість відразу, ми готові піти назустріч. Їм необхідно звернутися до абонентського відділу і обрати найбільш відповідний для себе варіант реструктуризації боргу", - заявила генеральний директор компанії Валерія Герасимова.

Самі дисципліновані платники "Кримтеплопостачання" - бюджетні підприємства і організації. В Керчі споживачі цієї категорії розрахувалися на 100%, в Сімферополі - на 81%, в Саках - на 73%.

Опалювальний сезон в Сімферополі і Керчі завершився 7-8 квітня, в Саках - 9. Рішення про припинення подачі тепла споживачам прийняли місцеві органи влади у зв'язку зі встановленням протягом трьох днів середньодобової температури більше +8˚.