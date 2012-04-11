У Сімферополі марафетять Леніна (фото)

17:00, 11 квітня 2012
Крым
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У Сімферополі почали косметичний ремонт меморіалу Володимиру Леніну, встановленого на однойменній площі в центрі кримської столиці, повідомляє сайт 0652.ua. 

За словами робочих, пам'ятник просто упорядковують перед святами, проте він вимагає грунтовної реконструкції, оскільки жодних робіт не проводилися з моменту його відкриття. 

Пам'ятник відкрили в 1967 році на місці Базарного фонтану.

Бронзова фігура Ілліча заввишки 5,5 метра стоїть на постаменті з червоного полірованого граніту (загальна висота - понад 10 метрів).

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