У Сімферополі марафетять Леніна (фото)
17:00, 11 квітня 2012Крым
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У Сімферополі почали косметичний ремонт меморіалу Володимиру Леніну, встановленого на однойменній площі в центрі кримської столиці, повідомляє сайт 0652.ua.
За словами робочих, пам'ятник просто упорядковують перед святами, проте він вимагає грунтовної реконструкції, оскільки жодних робіт не проводилися з моменту його відкриття.
Пам'ятник відкрили в 1967 році на місці Базарного фонтану.
Бронзова фігура Ілліча заввишки 5,5 метра стоїть на постаменті з червоного полірованого граніту (загальна висота - понад 10 метрів).
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