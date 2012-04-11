Крокодил-унікум оселився в Алушті (фото)

Тихоокеанський, або індійський гребенястий крокодил поповнив колекцію Алуштинського акваріума, його подарувала мешканка Сімферополя, так як тримати рептилію у будинку було вже небезпечно, повідомив журналістам директор Віктор Жиленко.

Кримчанин стверджує, що подібного крокодила немає ні в одному акваріумі СНД.

Крокодилові три роки, він важить 18 кілограмів. Весь цей час рептилія жила в домашніх умовах. «Його подарували сімферопольцям, коли він був розміром з олівець, зараз він майже 1,5 метра. Жив в акваріумі, годували м'ясом і мишами», - розповів Жиленко.

Геннадія Олександровича - саме так звуть нового вихованця - поселили в акваріум з океанічної водою. Цей вид може жити як в прісній, так і в солоній воді.

Годувати крокодила ще не пробували: він знаходиться в стані стресу після переїзду.

Відмінними рисами тихоокеанського крокодила, за словами директора акваріума, є світлий окрас і швидкість реакції. «У нього великі гребені, через це він розвиває велику швидкість, навіть з акулами наввипередки ловить рибу. Думали, що альбінос, але виявилося: діти поки маленького розміру всі світлі, а коли виростають - темніють », - сказав Жиленко.