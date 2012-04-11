На околиці Сімферополя висадять новий ліс

Новий ліс на площі п'ять гектарів планують закласти в Сімферопольському районі Криму, перші 1,3 га -13 квітня, повідомила прес-служба Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства.

Так, 5 тисяч саджанців сосни кримської будуть висаджені на території Сімферопольського лісопаркового лісництва.

До кінця квітня планується провести посадку 19,5 тисяч саджанців різних порід.

Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» проходить з 21 березня по 21 квітня. У її рамках по всій території Криму планують висадити дерева на площі 26 гектар.