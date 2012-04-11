На мера Алупки склали протокол про корупцію
Виявився бізнесменом
Прокуратура Ялти склала стосовно мера Алупки Віктора Толстонога протокол про корупційне адміністративне порушення.
"Голова органу місцевого самоврядування, порушуючи обмеження, передбачені Законом "Про принципи запобігання і протидії корупції", був єдиним власником двох приватних підприємств, які за минулий рік одержали дохід у розмірі майже двох мільйонів гривень", - йдеться в офіційному прес-релізі прокуратури Криму.
Адмінпротокол, складений 10 квітня, переданий до суду для розгляду по суті.
Депутати Алупкінської міської ради 3 квітня висловили недовіру Толстоногу (Партія регіонів) і достроково припинили його повноваження. Зараз обов'язки мера Алупки виконує секретар міськради Павло Постников (ПР).
Раніше жителі Алупки звернулися до президента України Віктора Януковича і депутатів міськради з відкритим листом, де вимагали відправити Толстонога у відставку. Обурення городян викликало узаконення готелю, самовільно побудованого в охоронній зоні Воронцовського парку, на колишніх землях дитячого протитуберкульозного санаторію "Шахтар".