На мера Алупки склали протокол про корупцію

Прокуратура Ялти склала стосовно мера Алупки Віктора Толстонога протокол про корупційне адміністративне порушення.

"Голова органу місцевого самоврядування, порушуючи обмеження, передбачені Законом "Про принципи запобігання і протидії корупції", був єдиним власником двох приватних підприємств, які за минулий рік одержали дохід у розмірі майже двох мільйонів гривень", - йдеться в офіційному прес-релізі прокуратури Криму.

Адмінпротокол, складений 10 квітня, переданий до суду для розгляду по суті.

Депутати Алупкінської міської ради 3 квітня висловили недовіру Толстоногу (Партія регіонів) і достроково припинили його повноваження. Зараз обов'язки мера Алупки виконує секретар міськради Павло Постников (ПР).

Раніше жителі Алупки звернулися до президента України Віктора Януковича і депутатів міськради з відкритим листом, де вимагали відправити Толстонога у відставку. Обурення городян викликало узаконення готелю, самовільно побудованого в охоронній зоні Воронцовського парку, на колишніх землях дитячого протитуберкульозного санаторію "Шахтар".