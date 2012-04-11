61% українців чекають фальсифікацій на виборах

Більше 60% українців вважають, що результати виборів до Верховної Ради будуть сфальсифіковані, свідчать результати проведеного Центром Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва соціологічного дослідження, що були представлені на прес-конференції в середу.

Як зазначили соціологи, у суспільстві ще до початку виборчої кампанії панує високий рівень недовіри стосовно чесності прийдешніх виборів. Так, 37% населення припускає, що результати виборів можуть бути перекручені і ще 24% впевнені, що результати будуть перекручені. Переконані у цілковитій чесності наступних виборів 6% і ще 24% вважають, що будуть окремі порушення, які не вплинуть на загальний результат.

Також громадяни песимістично оцінюють вплив виборів: переважна більшість (43%) вважає, що вибори нічого не змінять, 31% сподіваються, що вибори зможуть поліпшити ситуацію в країні, а 6% висловили побоювання, що вибори ситуацію погіршать.

Згідно з результатами опитування, 13% громадян впевнені, що своєю участю у виборах вони, безперечно, здатні чинити вплив на ситуацію в Україні, 38% думають, що певний вплив таки буде, а 39% зовсім не бачать ніякого впливу.

Дослідження проводилось з 30 березня по 4 квітня. Було опитано 2009 респондентів від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.