Крим відновить авіасполучення з Новгородом

Авіакомпанія "Уральські авіалінії" (Росія) має намір з червня запустити рейси з Сімферополя до Нижнього Новгорода, повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму.

"Після 13-річної перерви буде відновлено авіасполучення. Це позитивно позначиться на збільшенні туристичного потоку до Криму", - говориться в прес-релізі.

Авіарейси виконуватимуться у неділю з 3 червня до 30 вересня.

Перельоти плануються на повітряному судні А-320.

Час в дорозі - 2 години 35 хвилин.

"Уральські авіалінії" створено в грудні 1993 року. Зараз авіакомпанія на умовах операційного лізингу експлуатує 23 лайнери Airbus A320 і 9 - A321.