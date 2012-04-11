Крим відновить авіасполучення з Новгородом
18:58, 11 квітня 2012Крым
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Після 13-річної перерви
Авіакомпанія "Уральські авіалінії" (Росія) має намір з червня запустити рейси з Сімферополя до Нижнього Новгорода, повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму.
"Після 13-річної перерви буде відновлено авіасполучення. Це позитивно позначиться на збільшенні туристичного потоку до Криму", - говориться в прес-релізі.
Авіарейси виконуватимуться у неділю з 3 червня до 30 вересня.
Перельоти плануються на повітряному судні А-320.
Час в дорозі - 2 години 35 хвилин.
"Уральські авіалінії" створено в грудні 1993 року. Зараз авіакомпанія на умовах операційного лізингу експлуатує 23 лайнери Airbus A320 і 9 - A321.
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