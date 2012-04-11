На півдні Криму хочуть пустити таксі на батареях

Електромобілі-таксі можуть пустити на території Великої Ялти - від Гурзуфа до Фороса, не лише в межах міст та селищ, але й на гірських трасах, повідомляє Міністерство регіонального розвитку і ЖКГ Криму.

Підприємство-інвестор готово за власні кошти закупити 150 таких транспортних засобів.

"Машини здатні на зарядженій батареї проїздити 80-100 кілометрів. Також за власні кошти інвестори планують побудувати мережу електрозаправних станцій потужністю 15 кВТ, які буде розташовано по всій території Великої Ялти", - йдеться в прес-релізі.

Міністерство рекомендує підприємству отримати усі необхідні технічні узгодження, допрацювати проект та представити його на розгляд депутатського корпусу Ялти і членів Ради міністрів Криму.