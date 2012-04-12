Українцям радять утриматись від поїздок у Таїланд

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від відвідання районів Таїланду, оголошених зонами стихійного лиха, повідомила прес-служба відомства.

11 квітня поблизу західного узбережжя острова Суматра стався потужний землетрус силою 8,9 балів за шкалою Ріхтера. За попередньою інформацією, у південних провінціях Таїланду, вздовж узбережжя Андаманського моря, зокрема на о. Пхукет, оголошено загрозу цунамі та проводиться широкомасштабна евакуація місцевих мешканців та туристів до більш безпечних місць.

«Посольством України в Королівстві Таїланд висловлюється настійлива рекомендація громадянам України до прояснення ситуації утриматися від відвідання районів, оголошених метеорологічними службами Таїланду зонами стихійного лиха, та уважно слідкувати за повідомленнями ЗМІ», - зазначили в міністерстві.