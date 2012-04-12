Євпаторію заполонять екскурсійні ларьки

Більше 120 тимчасових пересувних споруд для продажу екскурсійних квитків з'являться в Євпаторії влітку, місця для їх установки продали на спеціальному конкурсі, повідомила прес-служба мерії.

У конкурсі брали участь 25 туристичних фірм. Місто запропонувало 124 місця на найбільш прохідних ділянках курортної зони і в центральних районах.

Стартові ціни за місце варіювалися від тисячі до десяти тисяч гривень. Найдорожче місце пішло за 40,3 тис. гривень в парку імені Фрунзе. «Це максимальна ціна, яка була запропонована за всі роки проведення конкурсу. За його підсумками міський бюджет повинен отримати понад 1,5 мільйона гривень», - йдеться в прес-релізі.

Ще 10 місць, незатребуваних на конкурсі, розіграють повторно - 26 квітня.