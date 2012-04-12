Скажена кішка відправила на карантин частину Сімферополя

Частина вулиць у Центральному районі Сімферополі знаходяться на карантині через смерть кішки від сказу. Господарів, не щеплених тварин, просять зробити щеплення, повідомив прес-центр міської ради.

Факт смерті кішки зафіксували на території приватного будинку по вулиці 1-ї Кінної Армії. Тварина загинула від сказу.

Надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила неблагополучною по сказу зону від перехрестя вулиць 1-ї Кінної Армії та Севастопольської, вулиць Кара Деніз та Севастопольської до перехрестя вулиць Цілинна Й 1-ї Кінної Армії та перехрестя вулиць Цілинної - Кара Деніз.

Там організують обхід дворів і порахують домашніх тварин. В районі карантину заборонили масові заходи за участю звірів

