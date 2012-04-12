Земельні проблеми сафарі-парку в Криму закінчилися

Відділ Державного комітету із земельних ресурсів в Білогірському районі Криму зареєстрував договір, укладений між Білогірської райдержадміністрацією і власником сафарі-парку «Тайган» Олегом Зубковим, про передачу парку в оренду на 49 років майже 32,5 гектарів землі в регіоні, повідомила прес-служба Рескомзему .

Сафарі-парк «Тайган» - філія ялтинського зоопарку «Казка». Парк налічує понад 1500 тварин, серед яких - найбільша колекція левів у Європі і єдина пара жирафів в Україну.

«Таким чином, завдання, поставлене Рескомзему Радою міністрів Криму, виконане в строк до офіційного відкриття парку, наміченого на 21 квітня. Тепер, після вирішення земельних проблем, території "Тайган" можливо присвоєння статусу об'єкта природно-заповідного фонду», - зазначила прес-служба.

