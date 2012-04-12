Безквартирних кримчан перерахують

Єдиний державний реєстр громадян, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов, сформують в Криму до 2013 року, повідомила прес-служба уряду автономії.

«Претендуючи на житло черговики будуть включені в єдину базу, доступну для публічного перегляду», - зазначає прес-служба.

Реєстр створюється для забезпечення прозорості ведення квартирного обліку, контролю за розподілом квартир.

Зараз у містах і районах Криму ведуть перереєстрацію безквартирних кримчан. Потім створять спеціальні карти, на підставі яких сформують реєстр, при цьому черговість претендентів на отримання житла громадян збережуть.

