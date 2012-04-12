Безквартирних кримчан перерахують
12:24, 12 квітня 2012Крым
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Реєстр обіцяють до 2013 року
Єдиний державний реєстр громадян, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов, сформують в Криму до 2013 року, повідомила прес-служба уряду автономії.
«Претендуючи на житло черговики будуть включені в єдину базу, доступну для публічного перегляду», - зазначає прес-служба.
Реєстр створюється для забезпечення прозорості ведення квартирного обліку, контролю за розподілом квартир.
Зараз у містах і районах Криму ведуть перереєстрацію безквартирних кримчан. Потім створять спеціальні карти, на підставі яких сформують реєстр, при цьому черговість претендентів на отримання житла громадян збережуть.
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