Севастополь обладнає фанзони до Євро-2012

Влада Севастополя планує створити на території стадіонів дві офіційні фанзони для вболівальників до моменту проведення футбольного чемпіонату Євро-2012, повідомила прес-служба адміністрації міста.

Фанзони планують розмістити на стадіонах «Севастополь» і «Металіст». Там встановлять два екрани з трансляцією всіх матчів чемпіонату.

«Вибір не випадковий - в таких місцях, як стадіони, галасливі вболівальники не будуть заважати жителям прилеглих будинків, тут також розвинена транспортна інфраструктура, тому бажаючі зможуть добратися до фанзон без проблем, - відзначили в прес-службі. - На користь розміщення фанзон на стадіонах говорить і той факт, що навести там порядок після проведення Євро-2012 буде значно легше».

Крім того, влада Севастополя планують встановити ряд інформаційних покажчиків, електронних табло англійською мовою, які допоможуть іноземцям пересуватися по місту. Насамперед, це стосується вокзалів, зупинок громадського транспорту, медичних установ.

