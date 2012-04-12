Міністру Тимошенко дали 5 років за завод у Криму

Печерський районний суд Києва в четвер засудив до 5 років позбавлення волі колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія Іващенка, який звинувачувався у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод" (Крим).

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу против Іващенка у серпні 2010 року, тоді його арештували.

Також, відповідно до вироку, Іващенка позбавлено другого рангу державного службовця та право обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в установах, підприємствах всіх форм власності протягом трьох років.

У вироку суд зазначив, що термін перебування у слідчому ізоляторі із серпня 2010 року зараховується до терміну покарання.

Як зазначено у вироку, суд врахував пом’якшувальні обставини, зокрема, раніше Іващенко не притягувався до кримінальної відповідальності, має державні нагороди, позитивно характеризується, а також має поганий стан здоров’я.

Разом з тим суд залишив без розгляду цивільний позов Феодосійського судно-механічного заводу і зняв арешт з майна та коштів, які належать Іващенку.

Іншого підсудного, колишнього керуючого санацією заводу Сергія Міхеєва засуджено до трьох років позбавлення волі з позбавленням протягом трьох років обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади в установах всіх форм власності.