Справа "шишки" з податкової Ялти дійшла до суду

Прокуратура Криму закінчила розслідування та направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням першого заступника начальника державної податкової інспекції Ялті - начальника відділу податкової міліції міста в одержанні 16 тисяч гривен хабара від підприємця за зменшення суми штрафних санкцій, повідомила прес-служба наглядового відомства.

Посадову особу викрили наприкінці 2011 року.

Податківцю пред’явили обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу - "одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище".

Справу направили до Апеляційного суду Криму для визначення підсудності.