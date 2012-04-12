Житель Криму "лікував" рак марихуаною

Співробітники міліції вилучили майже 0,8 кг марихуани у 55-річного жителя Кировського району Криму - чоловік заявив: хотів виготовити відвар для лікування рака, правоохоронці в байку не повірили і завели на "лікаря" кримінальну справу. Тепер кримчанинові загрожує до п'яти років в'язниці.

"Чоловік переконував, що осінню 2011 року в полі поблизу одного з сіл району він виявив дикорослу коноплю, зірвав листя, висушив і зберігав їх з метою виготовлення відвару для лікування онкологічного захворювання. Міліціонерів таке пояснення не дуже переконало", - повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Справу відкрили за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу. Її санкція - від двох до п'яти років в'язниці.