Третій Чорноморський форум пройде в жовтні

Третій міжнародний форум, де обговорюватимуться питання економічного співробітництва країн Чорноморського басейну, відбудеться 4-5 жовтня в Ялті, в Лівадійському палаці, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку Криму.

Очікується участь перших осіб держав Чорноморського басейну, представників Європейського союзу, експертів у сфері залучення інвестицій, бізнесменів.

"У програмі зустрічі - обговорення проблем і перспектив в області економічного розвитку країн Причорномор'я, інвестиційної і торгівельної співпраці, обмін досвідом у сфері регіонального розвитку. Окремо будуть розглянуті питання співпраці України і Криму з ЄС", - заявили організатори.

У 2011 році форум зібрав 250 економістів, політиків, аналітиків з 14 країн світу. За підсумками форуму Крим підписав ряд угод і інвестиційних меморандумів.