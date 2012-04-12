До Криму пустять додаткові потяги на свята
15:16, 12 квітня 2012Крым
0 0
Києв та Львів
Придніпровська залізниця призначила два додаткові поїзди до Криму в період великодніх свят, повідомила прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту.
Потяг № 282/281 "Сімферополь-Київ" відправляється із Сімферополя 12 та 16 квітня о 16.20, із Києва - 13 та 17 квітня о 20.57.
Потяг № 518/517 "Сімферополь-Львів" відправляється із Сімферополя 13 квітня о 06.25, прибуття до Львова 14 квітня о 9.34, зі Львова - 16 квітня о 15.48, прибуття до Сімферополя 17-го о 18.10.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter