До Криму пустять додаткові потяги на свята

Києв та Львів

Придніпровська залізниця призначила два додаткові поїзди до Криму в період великодніх свят, повідомила прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту. Потяг № 282/281 "Сімферополь-Київ" відправляється із Сімферополя 12 та 16 квітня о 16.20, із Києва - 13 та 17 квітня о 20.57. Потяг № 518/517 "Сімферополь-Львів" відправляється із Сімферополя 13 квітня о 06.25, прибуття до Львова 14 квітня о 9.34, зі Львова - 16 квітня о 15.48, прибуття до Сімферополя 17-го о 18.10.

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