Місто жаб огорнуть поясом дружби

Рукотворний «пояс дружби» планують презентувати в рамках національного свята в Судаку, його вишиють і сплетуть місцеві майстрині й умільці, повідомила прес-служба міськради.

«Запрошуємо майстринь і рукодільниць Судакського регіону взяти участь в його створенні. Якщо ви вмієте вишивати, якщо ви любите Судак, якщо ви хочете бути причетним до створення чергового рукотворного символу міста, вам до нас», - йдеться в повідомленні.

«Пояс дружби» буде символізувати багатонаціональність міста і його древню історію.

Свято відбудеться на початку травня і буде присвячене 1800-річчю заснування Судака.

Нагадаємо, місто недавно зробило своїм символом жабу, а гаслом - "ВАМСУДАК". Влада Судака пояснили вибір тим, що біля містечка знаходиться гора Бакаташ, яка за формою нагадує це земноводне. Відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв висміяв символ і логотип.