Годинник Буре не доїхав до Росії
16:08, 12 квітня 2012Крым
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Долю предмету вирішить суд
Співробітники кримської митниці вилучили у громадянина України, який слідував авіарейсом "Сімферополь-Москва", кишеньковий годинник з білого металу марки "Павелъ Буре", повідомила прес-служба відомства.
Чоловік порушив законодавство - не заповнював митну декларацію та не заявив в усній формі про наявність цінного годинника, на який не було дозвільних документів.
"Знайдений годинник належить до відомої торгівельної марки, яка заснована у першій половінні 19 сторіччя та може представляти історичну та культурну цінність", - йдеться в прес-релізі.
Митники склали протокол про порушення. Долю затриманого предмету після культурологічної експертизи вирішить суд.
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