Годинник Буре не доїхав до Росії

Співробітники кримської митниці вилучили у громадянина України, який слідував авіарейсом "Сімферополь-Москва", кишеньковий годинник з білого металу марки "Павелъ Буре", повідомила прес-служба відомства.

Чоловік порушив законодавство - не заповнював митну декларацію та не заявив в усній формі про наявність цінного годинника, на який не було дозвільних документів.

"Знайдений годинник належить до відомої торгівельної марки, яка заснована у першій половінні 19 сторіччя та може представляти історичну та культурну цінність", - йдеться в прес-релізі.

Митники склали протокол про порушення. Долю затриманого предмету після культурологічної експертизи вирішить суд.