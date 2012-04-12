Екстремали спустяться на велосипедах з Ай-Петрі

Відкритий чемпіонат України зі швидкісного спуску на велосипедах Free Rate DH відбудеться 10-12 травня в Ялті, повідомили організатори змагань.

Спортсменам належить спуститися по так званій Місхорській стежці. Вона починається у верхній станції канатної дороги Ай-Петрі, проходить по хребту, спускаючись до підніжжя скелі. Довжина траси становить 1,8 км, перепад висот - близько 800 метрів, час проходження - 4,5-5 хвилин.

Спортсмени повинні подолати круті спуски, скельні породи, коріння дерев. Гонка проводиться за стандартами європейських змагань. Найбільш небезпечні ділянки траси захищені спеціальними матами і уловлює сіткою.

"Все це дозволяє вже в наступному році претендувати на проведення європейських статусних змагань і в подальшому - проведення етапу Кубка світу", - зазначає громадська організація "Фрірайт".

