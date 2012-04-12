"Дистанційні" палії отримали 3-5 років позбавлення волі

Центральний райсуд Сімферополя ухвалив вирок чотирьом учасникам організованого злочинного угруповання, які протягом 2010-2011 років здійснювали підпали в магазинах крупних супермаркетів України з метою вимагання грошей у їх власників.

Організатор ОЗГ отримав 5 років позбавлення волі, учасники угруповання проведуть в ув'язненні від 3 років 3 місяців до 4 з половиною років, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

"Повністю доведено в суді вину паліїв по дев'яти епізодах злочинної діяльності, в результаті якої значних збитків зазнали господарі торговельних об'єктів у Києві, Харкові, Одеській та Львівській областях", - йдеться в прес-релізі.

Зловмисників затримали у лютому 2011 року при спробі скоїти підпал у супермаркеті в Сімферополі.