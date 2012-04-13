Великдень і українці (опитування)

Згідно з результатами проведеного соціологічною групою «Рейтинг» дослідження, абсолютна більшість українців будуть святкувати цього року Великдень, більшість підуть до церкви: хто на службу, а хто просто посвятити пасхальний кошик.

91% опитаних знають, що свято Великодня означає Воскресіння Ісуса Христа, решта (9%) - не знає, у тому числі 3% вважають, що це Народження Христа, 1% - Хрещення.

Святкувати цього року Великдень збираються 96% опитаних.

77% планують піти до церкви на Великдень: 38% хочуть в першу чергу відвідати Богослужіння, а 39% - посвятити кошик. На Заході до церкви підуть, передусім, на Богослужіння. На Півночі і Донбасі майже однакова кількість піде як на Богослужіння, так і просто посвятити кошик. Тоді як в Центрі, на Півдні та Сході люди підуть до церкви, в першу чергу, аби посвятити пасхальний кошик.

7% опитаних дотримують великого посту весь період, ще 11% - лише в окремі дні. 15% - намагаються поститися, але не завжди виходить, ще 5% - хотіли би, але не дозволяє здоров’я. 60% - не дотримують посту. Найбільше дотримуються посту на Заході (15% - весь період, 28% - лише в окремі дні), відповідно це греко-католики. Найменше - на Сході. Головною метою дотримання посту є духовне очищення (59%). Рідше люди постять з метою очищення організму (15%) або з метою схуднення (3%). Ще кожен шостий постить тому, що так прийнято.

В період посту опитані найбільше готові відмовитися від їжі тваринного походження (70%), менше – від споживання алкоголю та цигарок (58%), розважальних заходів та святкувань (50%) та вживання нецензурних слів (40%). Практично не готові відмовитися від перегляду розважальних телепрограм (20%) та інтимних стосунків (19%).

«Рейтинг» провів дослідження 15-26 березня, опитавши 2000 респондентів віком від 18 років і старші.

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%.