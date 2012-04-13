Морські котики і леви поселяться в Євпаторії

Найбільший дельфінарій в Україні, розрахований на 700 глядацьких місць, відкриється в кінці квітня в Євпаторії в рамках святкування початку курортного сезону, повідомила прес-служба мерії.

У дельфінарії буде презентована програма за участю дельфінів, морських котиків і левів.

«Готуються до програми четверо ластоногих. Три з них - нові мешканці дельфінарію і виступатимуть вперше. У виставі будуть брати участь і морські леви. Вони вже зараз знаходяться на базі дельфінарію в Донузлаві. Молодим левам потрібна тривала адаптація, і тільки після цього почнеться поступова підготовка до виступів», - зазначає прес-служба.

Глядачам обіцяють незвичайні трюки і віртуозні акробатичні номери у виконанні морських тварин.