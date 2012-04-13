День народження Гумільова відзначать фестивалем у Криму

Сьомий поетичний фестиваль «Коктебельська весна», присвячений 126-річчю від дня народження поета Миколи Гумільова відкриється завтра, 15 квітня в Коктебелі, повідомляє прес-служба Міністерства культури Криму.

Учасниками поетичного фестивалю стануть діячі культури і мистецтва, літературознавці, письменники, поети і барди з Росії та Україні.

В його програмі - виставка-ярмарок книжкової продукції, виступ переможців шкільних літературних конкурсів, майстер-клас з ораторського майстерності, показ вистав за п'єсами Гумільова.

В рамках фестивалю також відбудеться виступ бардів, поетичний марафон, творчі зустрічі письменників і поетів з жителями та школярами Феодосії і селищ регіону.

Артисти театру «Пілігрим» Московського гуманітарного інституту ім. Дашкової представлять виставу «Зустрічі в "Бродячій собаці"».

Завершиться фестиваль 19 квітня.

У Коктебелі знаходиться єдиний пам'ятник Гумільову в Україні. Поет бував в селищі кілька разів в гостях у Максиміліана Волошина.