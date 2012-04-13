Молодь зіграє в екоквест

Еколого-спортивний марафон, метою якого є збір сміття в ігровій формі, стартує в рамках фестивалю «Еко-Січ» в Бахчисараї, повідомляють його організатори в соціальних мережах.

Учасники марафону будуть поділені на команди по 10 чоловік, за допомогою карти місцевості вони будуть пересуватися до фінішу, виконуючи по дорозі спортивно-інтелектуальні завдання. «Перепусткою в кожен пункт буде зібране по маршруту прямування сміття. Команда буде заробляти бали і за проходження завдань і за зібране сміття», - повідомили організатори.

Фестиваль приурочений до Дня захисту навколишнього середовища, який відзначається 21 квітня.



Окрім цього, в програмі фестивалю, конкурс екологічного плаката, школа молодого еколога, фотопрогулянка, акції по посадці дерев тощо.

Організатори - «Екологія і світ» і Бахчисарайський козачий курінь.