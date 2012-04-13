Євпаторія відкриє влітку новий бювет мінеральної води. Він з'явиться на вулиці Дувановській. Джерело знаходиться поруч - на території центрального дитячого клінічного санаторію Міністерства оборони України, повідомила прес-служба мерії.

Український НДІ медичної реабілітації та курортології завершив експериментальний етап дослідної роботи із застосування води для питного лікування.

"Вода відноситься до групи лікувально-столових мінеральних вод і в розведеному вигляді може успішно використовуватися в питному лікуванні. Показаннями до такого лікування є захворювання печінки, підшлункової залози, нирок і кишечника. В даний час проводиться клінічна апробація води", - йдеться в прес-релізі.

В Євпаторії зараз є дві сертифіковані свердловини. "Євпаторійська" вода відноситься до гідорокарбонатним хлоридно-натрієвих вод, а "Планета" - до борним водам.

